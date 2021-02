Pagelle e tabellino di Stella Rossa-Milan, match valido per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League

Il Milan trova due volte il vantaggio ma non basta. La Stella Rossa di Stankovic riprende i rossoneri in pieno recupero con Pavkov, che anticipa Meite in azione di corner. Ai rossoneri non basta un grande Theo.

Ecco i voti:

STELLA ROSSA

Borjan 6 – Si fa notare per due buone parate su Krunic e Castillejo. Sembra, però, mostrare poca sicurezza tra i pali.

Degenek 5 – Perde il duello con Rebic prima e Leao dopo. Va in estrema difficoltà con le incursioni di Theo.

Pankov 4 – Intervento goffo in scivolata che porta in vantaggio i rossoneri, poi causa pure il rigore che riporta avanti i rossoneri

Milunović 5 – Lento e spesso distratto, il Milan, con i suoi attaccanti, lo grazia in più di una circostanza.

Gobeljić 5 – Deve fare i conti con Theo Hernandez, perdendo spesso il duello ed è poco presente in avanti. Dal 74′ Gajic s.v.

Kanga 7 – E’ tra i migliori dei serbi e si dimostra freddo dal dischetto, battendo Donnarumma. Dal suo angolo nasce il gol del 2-2.

Petrović 6 – Fatica ad emergere tra le maglie rossonere ma riesce a non affondare.

Rodić 4,5 – Doppia ammonizione ingenua, che lascia in dieci i compagni, non permettendo l’assalto finale ai suoi.

El Fardou Ben 6 – Prova a giocare tra le linee con alterne fortune, non riuscendo ad impensierire la difesa rossonera – Dal 62′ Falco 5,5 – Non riesce a dare quella fantasia che serviva. Una volta rimasti in dieci, sparisce dal campo.

Ivanić 6,5 – E’ sicuramente il più vivace in avanti dei serbi, dimostrando di essere il calciatore con maggiore qualità. Dal 81′ Bakayoko s.v.

Falcinelli 5,5 – Ha il merito di procurarsi il rigore del momentaneo 1-1. Sotto porta si dimostra di non essere proprio un cecchino. Dall’81’ Pavkov 7- Gli bastano pochi minuti per trovare il gol del pari che rimette tutto in discussione.

All. Stankovic 6 – Decide di giocarsela a viso aperto e non è proprio un’ottima idea. Concede troppi spazi e il Milan per ben due volte lo punisce ma alla fine ha ragione lui, indovinando il cambio.

MILAN

Donnarumma 6,5 – Ci mette una pezza almeno un paio di volte. Gigio non abbassa mai la guardia, dimostrandosi sempre uno dei migliori in campo.

Kalulu 6,5 – Ormai è il vero jolly difensivo di Stefano Pioli. Concentrato dietro, non soffre l’avversario e si spinge in avanti con sicurezza.

Tomori 5,5 – Non è concentrato come al solito. Diverse sbavature non da lui nel corso del primo tempo. Decisamente meglio nella ripresa.

Romagnoli 5,5 – Dopo un primo tempo più che buono, si dimostra ingenuo tenendo il braccio largo in occasione del rigore, macchiando così la sua prestazione.

Hernandez 7 – La Stella Rossa gli dà spazio e lui non si fa pregare per sfondare sulla sinistra per creare superiorità numerica. Da una delle sue azioni nasce il rigore del 2 a 1, si presenta dal dischetto e non sbaglia. Dal 77′ Dalot s.v.

Meite 4 – Avvio timido, con diversi errori. Cresce con l’andare della partita senza prendersi molte responsabilità. Nel finale si perde Pavkov per il pari finale.

Bennacer 6 – La sfortuna non lo abbandona. Ancora un guaio muscolare. Prima gioca a testa alta, provando a far girare la squadra. Dal 39′ Tonali 6 – Troppo lento in occasione dell’azione del rigore della Stella Rossa. Si riscatta subito dando il via all’azione in contropiede che porta dal dischetto Theo Hernandez. La prestazione cresce, con giocate di buona qualità. La sensazione è che l’ex Brescia abbia bisogno di giocare con continuità.

Castillejo 6,5 – Il gol nasce da una sua iniziativa sulla destra. Oggi è più vivo del solito, entra spesso dentro al campo ed è una buona idea.

Krunic 5,5 – Prova a fare da collante tra centrocampo e attacco senza molta qualità.

Rebic 6 – L’intesa con Theo è tra le cose più belle del Milan di Pioli. Stasera fa le cose semplici ma risulta ugualmente efficace. Dal 45′ Leao 5 – Continua ad accendersi ad intermittenza e si rende protagonista in una sola circostanza, troppo poco.

Mandzukic 5,5 – Tanta grinta e sacrificio e poco più. La condizione fisica non è delle migliori e si vede. Praticamente mai pericoloso in avanti. Dall’82’ Calhanoglu s.v.

All. Pioli 6 – Fa un importante turnover e alla fine è punito da un gol in pieno recupero.

Sidiropoulos 5 – Gestisce bene la partita fino all’errore finale. Il corner del gol del 2 a 2 nasce da un evidente fuorigioco.

TABELLINO

STELLA ROSSA-MILAN 2-2

STELLA ROSSA (3-4-2-1): Borjan; Degenek, Pankov, Milunović; Gobeljić, Kanga, Petrović, Rodić; El Fardou, Ivanić; Falcinelli. A disp.: Popović; Bakayoko, Gajić, Gavrić, Pavkov, Falco, Sanogo, Srnić, Vukanović. All.: Stanković.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernández; Meïte, Bennacer; Castillejo, Krunić, Rebić; Mandžukić. A disp.: Donnarumma A., Tătărușanu; Calabria, Dalot, Gabbia, Kjær; Çalhanoğlu, Kessie, Saelemaekers, Tonali; Ibrahimović, Leão. All.: Pioli.

GOL: 42′ autogol Pankov, 51′ Kanga su rigore (S), 61′ Theo su rigore (M), 92′ Pavkov

AMMONITI: 51′ Romagnoli (M), 55′ Milunović (S), 72′ Mandzukic (M), 92′ Donnarumma (M)

ESPULSI: 77′ Rodic

Arbitro: Sidiropoulos (GRE)