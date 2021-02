Stella Rossa-Milan, le probabili formazioni: chance per Mandzukic

Le probabili formazioni di Stella Rossa-Milan, gara valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League

Obiettivo successo per il Milan che dopo il KO contro lo Spezia punta a risollevare la testa in Europa League con la gara valida per i sedicesimi d’andata di Europa League. Di fronte la Stella Rossa di Dejan Stankovic che ha concluso al secondo posto alle spalle dell’Hoffenheim la fase a gironi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, rinnovo in standby: no alla clausola | Il Milan abbassa le cifre

Pioli punterà su una formazione rivisitata anche per preservare alcuni titolari in vista del derby di domenica. Chance per Mario Mandzukic dal primo minuti che dovrebbe essere supportato da Castillejo, Krunic e Rebic. in difesa tocca ai giovani Kalulu e Tomori insieme a Romagnoli ed Hernandez. In mediana altra possibilità per Meite.

Le probabili formazioni di Stella Rossa-Milan:

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Gajic, Pankov, Milunovic, Rodic; Petrovic, Sanogo; El Fardou, Ivanic, Gavric; Pavkov. All.: Stankovic