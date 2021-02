Stefano Pioli ha commentato il pareggio del Milan in casa della Stella Rossa: “Buon risultato in vista del ritorno. Derby nel momento giusto”

Finisce sul 2-2 la trasferta europea dei rossoneri, ad un passo dal colpo grosso a Belgrado. La compagine meneghina torna con qualche rimpianto dalla trasferta in Europa League, ma nemmeno il tempo di riflettere ed è derby. Domenica alle 15 c'è l'Inter, in quella che si prospetta come una sfida decisiva per le sorti dello scudetto. Stefano Pioli ha commentato ai microfoni di 'Sky' il pareggio con la Stella Rossa e non ha perso l'occasione per introdurre anche il prossimo impegno del Milan: il derby della Madonnina.

STELLA ROSSA – “Era la partita giusta per rilanciarci se avessimo portato a casa la vittoria, che avevamo quasi raggiunto. Non abbiamo sfruttato al meglio la superiorità numerica, potevamo fare il terzo gol e soprattutto non dovevamo subire il pareggio. In ogni caso il 2-2 rimane un buon risultato in vista del ritorno, è un risultato è positivo”

BENNACER – “La nota veramente dolente della serata è la ricaduta a Bennacer. Ha sentito qualcosina. Dispiace per lui dato che dovrà fermarsi di nuovo e pensavamo di aver fatto nella maniera giusta, senza forzare i tempi”

MOMENTO- “Dobbiamo fare una valutazione ampia. Abbiamo avuto un periodo con tanti infortunati e quindi chi ha dovuto giocare spesso ha speso tanto. Adesso dobbiamo far tornare in condizione chi è stato infortunato e far recuperare bene chi ha giocato tanto prima, però fisicamente stiamo bene. Oggi non abbiamo vinto perché non abbiamo avuto la personalità di fare il terzo gol”

DERBY – “Dobbiamo analizzare le nostre partite e alzare il livello delle nostre prestazioni, perché arriva un momento importante della nostra stagione. Ultimamente ci sono stati tanti gol nei derby con partite equilibrate. Credo che questa volta possa vincere la squadra che subirà meno gol. Noi e l’Inter siamo vicini come livello e vicini in classifica. Il derby arriva nel momento giusto, siamo pronti”