Il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini prima della sfida di Europa League contro la Stella Rossa: tra il campo e il derby di domenica con l’Inter

Stasera la Stella Rossa, domenica il derby con l’Inter. Il Milan è chiamato agli straordinari dopo il ko contro lo Spezia. A ‘Sky’, Paolo Maldini torna anche su quella sconfitta: “Abbiamo giocato male, loro bene, abbiamo meritato la sconfitta. Ma la svolta c’è stata tempo fa e le cose belle fatte non possono essere rovinate da una partita persa. La squadra sta bene, abbiamo fatto una settimana prima dello Spezia con allenamenti ad altissima intensità e poi perso male”. Per il direttore tecnico rossonero la fitta serie di impegni non è un problema e ‘stuzzica’ sull’argomento Conte che in passato si è lamentato delle troppe partite: “Siamo abituati a giocare ogni tre giorni, non ci siamo mai pianti addosso sul calendario o le assenze: questa è stata la nostra forza”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Milan, Maldini: “Una squadra giovane ha bisogno di tempo”

Maldini ha poi proseguito commentando i miglioramenti del Milan: “La mia soddisfazione è legata ai risultati della squadra. Non avevo tanti dubbi lo scorso anno, il lavoro fatto con Boban e Massara aveva bisogno di un po’ di tempo. Ciò che manca nel calcio è aspettare per far maturare una squadra molto giovane”. Infine su Stankovic: “Mi fa piacere vederlo in panchina, è sempre stato un avversario leale e simpatico. Il figlio gioca in Primavera, è un bel prospetto. Sono felice per questa sua avventura e di come sta andando.