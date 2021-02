Il Milan, volato a Belgrado per sfidare la Stella Rossa, per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League deve fare i conti con le dichiarazioni di Amadeus in merito la partecipazione di Ibrahimovic a Sanremo

Testa a Belgrado. Il Milan di Stefano Pioli è chiamato a rialzarsi dopo il pesante ko contro lo Spezia, che permette all’Inter di arrivare al derby da capolista. Ma c’è tempo (poco, in realtà) per preparare la sfida contro i cugini, in programma domenica pomeriggio alle ore 15.00. Ora, come detto, le attenzioni sono sulla partita contro la Stella Rossa, valevole per l’andata dei Sedicesimi di finale di Europa League. Il Milan in Serbia troverà un ambiente caldo e pronto alla battaglia sportiva. Di fronte, stasera alle ore 19.00, i rossoneri si ritroveranno di fronte Dejan Stankovic, ex Inter che domenica siamo certi farà tifo per i nerazzurri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di CalciomercatoISCRIVITI al canale YOUTUBE. Ma stamani un altro cuore nerazzurro, Amadeus, ha ‘scosso’ l’ambiente rossonero con un’intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui presenta il programma di Zlatan Ibrahimovic a Sanremo. Un’intervista che fa già discutere non poco.

Milan, Ibra a Sanremo: niente Milanello

E’ ormai nota da tempo, la presenza fissa del campione svedese alla manifestazione canora italiana, che si svolgerà dal martedì 2 marzo a sabato 6. Per via dell’emergenza coronavirus, per far si che tutto si svolga nella massima sicurezza, Ibra non sarà presente agli allenamenti dei compagni, a Milanello, ma si allenerà da solo in Liguria, per poi presentarsi per la partita. E’ stato lo stesso Amadeus a fare il punto sulla settimana del campione svedese: “Zlatan è un grande professionista e i fuoriclasse come lui sanno gestirsi da soli – afferma a La Gazzetta dello Sport – Ibrahimovic sa come organizzarsi, si allenerà in Riviera per tutta la settimana, meticolosamente come sempre. I tifosi potranno stare tranquilli. Se è sempre il primo ad arrivare agli allenamenti e l’ultimo ad andarsene vuol dire che ha un’autodisciplina esemplare. Non farà il pendolare, andrà a Milano mercoledì per la partita contro l’Udinese poi tornerà a Sanremo e rimarrà con noi”.

Milan, Ibrahimovic a Sanremo: la posizione del club

Parole chiare, che arrivano in un momento molto delicato per il Milan, che ha assoluto bisogno di pensare solo al campo. La squadra di Pioli si gioca tantissimo in questi giorni e non può farsi distrarre dalle dichiarazioni di Amadeus, che al momento non vengono commentate. Il club, oggi, fa sapere di non avere notizie in merito a come Ibrahimovic si gestirà durante i giorni che sarà impegnato a Sanremo. Il Milan e tutto il suo staff sono concentrati sulla partita.

Il Milan lo scorso 29 dicembre si era espresso ufficialmente, in merito alla vicenda, comunicando che “il club era stato informato dal giocatore della partecipazione a Sanremo, frutto di un accordo contestuale alla firma del nuovo contratto con AC Milan e confermava che Ibrahimovic rispetterà tutti gli impegni richiesti dal Club, come ha sempre fatto, dimostrando assoluta professionalità“.

Nessuno metterà mai in dubbio la professionalità di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha dimostrato di essere un leader fuori e dentro al campo, di un Milan tornato ai vertici, grazie soprattutto a lui. Ma allenarsi da solo, lontano dai compagni che lo stimano e lo prendono ad esempio su ogni cosa, non può certo essere il massimo per preparare una partita. Siamo certi, che anche in questa circostanza, il classe ’81 di Malmoe riuscirà a dimostrare di poter vincere questa sfida ma nel frattempo le polemiche si moltiplicano, non aiutando un ambiente, che come detto, non aveva bisogno di tutto questo.

Milan, le partite durante Sanremo

Entrando nel dettaglio della settimana di Sanremo, vediamo che Zlatan Ibrahimovic avrà modo di pensare solo ed esclusivamente al campo fino al 28 febbraio, quando il Milan affronterà all’Olimpico la Roma di Fonseca per la 24esima giornata di Serie A. Lo svedese sarà così in Liguria per essere presente al fianco di Amadeus alla prima serata, in programma il 2 marzo. Il 3 raggiungerà i compagni a Milano per giocare contro l’Udinese, il turno infrasettimanale,valevole per la 25esima giornata. Stando a quanto affermato da conduttore del Festival, terminato il match con i friulani Ibra farà ritorno a Sanremo e vi resterà fino all’ultima puntata del 6 marzo, allenandosi da solo. Il 7, poi, tornerà ad essere nuovamente a disposizione del Milan per il match di Verona con l’Hellas. E’ chiaro che poi spetterà a Stefano Pioli decidere se impiegare o meno il suo campione.