Dopo la disfatta contro il Porto piovono critiche su Andrea Pirlo: “Se fosse finita 2-2 la Juventus avrebbe rubato il pareggio”

In cinque giorni i bianconeri sono passati da essere una squadra in rampa di lancio ad un manipolo di giocatori senza certezze. A sentenziare questo cambio di definizione non sono stati opinionisti o addetti ai lavori, ma sua maestà il campo da gioco. Sabato è arrivata la sconfitta contro il Napoli, a seguito di una partita incolore, e ieri sera un’autentica debacle in Champions League contro il Porto. La Juventus, nel suo impegno europeo, è apparsa priva di idee e vittima di cali di attenzione che sono costati carissimo.

Nella giornata di oggi, day after della sconfitta europea, tutte le analisi della disfatta hanno avuto come epicentro la figura di Andrea Pirlo. Il tecnico bresciano, alla prima esperienza in panchina, ieri sera è apparso spaesato e non ha saputo dare quel cambio di rotta di cui la squadra aveva bisogno. Il giornalista Furio Focolari, intervenuto a ‘Radio Radio’, ha sentenziato: “Se fosse finita 2-2, avrei detto che la Juve avrebbe rubato il pareggio. Il Porto ha strameritato di vincere”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Juventus, Pirlo sotto accusa: “Critichiamo Conte, ma è la seconda volta che sbaglia”

Nonostante la prestazione insufficiente sotto ogni punto di vista, la Juventus nel finale di partita ha rischiato seriamente di raggiungere il pareggio. Nell’ultima azione del match, infatti, Cristiano Ronaldo ha lamentato un calcio di rigore che poteva anche essere fischiato. La decisione dell’arbitro del Cerro Grande è stata quella di non sanzionare l’intervento del difensore del Porto come falloso e di fischiare la fine dell’incontro. Anche lo stesso Andrea Pirlo si è lamentato del mancato rigore al termine della gara e il giornalista Furio Focolari al riguardo ha sottolineato: “Lo ha già fatto un paio di giorni fa per giustificare la sconfitta contro il Napoli. È stato l’unico al mondo a dire che quello di Chiellini non era rigore”.

Sulle lamentele del tecnico bianconero dopo le due sconfitte, il giornalista a ‘Radio Radio’ ha commentato in questo modo: “È meglio che Pirlo stia zitto. Critichiamo Conte perché è irruento, ma Pirlo è la seconda volta che dice cose sbagliate. Mica lo può fare solo perché si chiama Pirlo. Vi sembra questa la Juventus?”. Proprio quest’ultima domanda fotografa a pieno il momento dei campioni d’Italia: una squadra senza certezze e ancora troppo confusa per affrontare i mesi decisivi della stagione. Ora Pirlo ha tempo fino al 9 marzo per riuscire a trovare l’amalgama giusta, poi non ci saranno più appelli disponibili.