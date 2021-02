Serata da dimenticare quella di Porto per la Juventus e Cristiano Ronaldo. Bocciato dalla critica, anche Cassano non risparmia una frecciata per l’asso bianconero

Chiesa tiene in vita la Juventus in una serata per certi versi da dimenticare per la Juventus. Al ‘Dragao’ è il sigillo, pesante, dell’ex Fiorentina a far risvegliare la squadra di Pirlo nella trasferta contro il Porto, fino al 2-1 del numero 22 da tregenda per i campioni d’Italia. Prestazione da cancellare per la ‘Vecchia Signora’, tra erroracci difensivi e un gioco che stenta a decollare. La Juve non spaventa i portoghese e crea poco in avanti, complice anche la serata stonata del suo alfiere principe: Cristiano Ronaldo. Sono pochi i bianconeri a salvarsi e tra questi non c’è il cinque volte Pallone d’Oro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Juventus, Ronaldo bocciato dopo il Porto. Cassano attacca: “In contrasto con Pirlo”

CR7 viene pesantemente bocciato dalla critica. Il fuoriclasse ex Real Madrid stavolta non si salva nella notte di Champions, la sua competizione preferita. Sfilza di 4,5 e 5 per Ronaldo da parte dei maggiori quotidiani sportivi italiani all’indomani del ko della Juventus contro l’undici del connazionale Conceicao: “Ringrazi Bentancur che con quella follia gli evita il titolo peggiore. Centrale o esterno, viene sempre fermato ed senza idee. Rigore o meno, non ci sono alibi“, si legge su ‘La Gazzetta dello Sport’.

Anche Antonio Cassano non risparmia una frecciata al numero 7 dopo la negativa prestazione contro il Porto: “Ho sempre detto, partendo dal presupposto che è un fenomeno e ha fatto un miliardo di gol, che con l’idea di calcio di Andrea Pirlo poteva andare in difficoltà – ha spiegato Cassano intervenendo a ‘Bobo TV’ sul canale Twitch di Vieri – Fa un gol a partita, è vero, ma fa fatica nell’idea di calcio che ha Pirlo. Lui è sempre stato un po’ egoista, a lui non frega nulla che gli altri facciano gol, è un tipo di giocatore che vive per segnare. Non vive per la giocata, per la grande partita: lui vive per il gol e in questo momento la situazione si sta accentuando. Gli anni passano per tutti e sta avendo delle difficoltà”.

Cassano aggiunge, sottolineando le difficoltà di Ronaldo nell’inserirsi nel nuovo progetto della Juventus e di Pirlo: “I bianconeri stanno provando a cambiare idea, fa un tipo di calcio diverso per le qualità di Cristiano. Il paradosso è che la Juve ha acquistato un calciatore che di Champions League ne ha vinte cinque, eppure sta avendo tante difficoltà. Questo perché da Sarri in poi stanno provando a mettere in mostra un gioco diverso rispetto a quella che è la loro storia. E’ chiaro che Pirlo devi giudicarlo tra 4-5 anni, ma la Juventus vuole tutto e subito. Lì conta vincere: è sempre stata questa la loro idea”.