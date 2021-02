Infortuni Juve, infermeria piena | Da Bonucci e Chiellini a Dybala: le ultime

La Juventus di Pirlo esce sconfitta e ulteriormente incerottata dalla trasferta di Champions League contro il Porto. Il punto su tutti gli infortuni

Un’altra sconfitta che fa rumore. Dopo essersi a lungo ripetuta di non commettere gli stessi errori di Madrid e Lione, la Juventus cade ancora nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Proprio come a Madrid, contro l’Atletico, due anni fa e nella passata stagione sul campo dei francesi. Un altro ko che costringerà la squadra bianconera a cercare una nuova rimonta nella partita di ritorno, in programma all’Allianz Stadium il prossimo 9 marzo. Ma le brutte notizie non sono finite qui per Pirlo: ieri sera, infatti, anche Chiellini ha accusato un problema muscolare che lo aggiunge alla già folta lista di infortunati. Dal capitano a Bonucci, fino a Cuadrado, Arthur e Dybala: ecco il punto dall’infermeria. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Juventus, oggi esami per Chiellini e Bonucci | Il punto sugli infortuni

Il capitano bianconero si sottoporrà questa mattina, insieme a Bonucci, agli esami strumentali che chiariranno l’entità del suo problema muscolare. Per le prossime partite, invece, Pirlo deve sicuramente fare a meno di Cuadrado e Arthur. L’esterno colombiano ne avrà per almeno 20 giorni, mentre per il centrocampista non ci sono ancora tempi di recupero ben definiti. Infine, sono da monitorare anche le situazioni di Dybala, al rientro dopo 40 giorni, e Morata, che per stessa ammissione dell’allenatore non sta bene e ieri sera ha anche avuto un leggero svenimento dopo la partita. Allarme rientrato, invece, per de Ligt, visibilmente sofferente nel finale di partita: per il difensore olandese si è trattato solo di crampi. Con ogni probabilità, dunque, nella prossima partita di campionato contro il Crotone non saranno a disposizione Bonucci, Chiellini, Cuadrado e Arthur, e rimangono in dubbio Morata e Dybala.

Assenze pesantissime, di fatto tutti titolari, che costringeranno Pirlo a reinventare la Juve. In attesa di conoscere l’entità degli infortuni di Bonucci e Chiellini. I bianconeri incrociano le dita in vista dei prossimi impegni e del ritorno contro il Porto.