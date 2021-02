Pagelle Granada-Napoli, i voti del primo tempo: difesa azzurra disastrosa

I voti e il tabellino del primo tempo di Granada-Napoli, partita valida per i sedicesimi di finale di Europa League

Primo tempo imbarazzante per il Napoli, che fa sembrare il tutt’altro che irresistibile Granada (che in Spagna non vince da un mese, ndr) una squadra da Champions League. Gli azzurri di Gattuso passeggiano in campo e gli spagnoli, compattissimi e pronti a ripartire, fanno polpette degli avversari. Kenedy sembra Ronaldinho, Yangel Herrera ricorda Lampard, ma dall’altra parte c’è una squadra disarmata, per la quale le tante assenze non possono essere un alibi. Il Napoli farà bene a darsi una svegliata nella ripresa: in fondo un gol in trasferta potrebbe riaprire alla grandissima il discorso qualificazione.

GRANADA

Silva 6

Foulquier 7

Duarte 6,5

Vallejo 6,5 (22′ Sanchez 6,5)

Neva 6,5

Montoro 7

Gonalons 6,5

Herrera 7

Machis 7

Molina 6

Kenedy 7,5

NAPOLI

Meret 5

Di Lorenzo 4,5

Rrahmani 4,5

Maksimovic 4,5

Mario Rui 5

Elmas 5

Lobotka 4,5

Fabian 5,5

Politano 5

Osimhen 4,5

Insigne 4,5

Tabellino Granada-Napoli (primo tempo 2-0)

GRANADA (4-3-3): Silva; Foulquier, Duarte, Vallejo (22′ Sanchez), Neva; Montoro, Gonalons, Herrera: Machis, Molina, Kenedy. All. Martinez

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Fabian; Politano, Osimhen, Insigne. All. Gattuso

MARCATORI: 19′ Herrera, 21′ Kenedy

AMMONITI: Elmas (N), Di Lorenzo (N), Foulquier (G)