Scelte obbligate per Gennaro Gattuso che stasera affronterà col suo Napoli il Granada in trasferta per i sedicesimi di Europa League

Emergenza piena per il Napoli di Gennaro Gattuso che reduce dal successo di campionato contro la Juventus, arriva all’andata dei sedicesimi di finale di Europa League con ampi problemi di formazione. Mentre dal punto di vista mentale la squadra ha ritrovato qualche sicurezza grazie al successo di sabato, per quanto concerne le scelte in vista del Granada Gattuso avrà non poche difficoltà.

Le probabili formazioni di Granada-Napoli

Indisponibili ben 10 giocatori per il tecnico azzurro che si ritroverà con le scelte piuttosto obbligate. In attacco ancora Osimhen dal primo minuto che va a caccia di un gol che manca ormai dalla gara contro il Bologna dello scorso novembre. Spazio anche a Politano al posto dell’infortunato Lozano, mentre la difesa è in blocco confermata dalla gara contro la Juventus. In mediana tocca a Fabian Ruiz.

GRANADA (3-4-3): Silva; Duarte, Vallejo, Sanchez; Foulquier, Gonalons, Herrera, Neva; Machis, Molina, Kenedy. All. Martinez