Granada-Napoli, Fabian Ruiz è ottimista: “Ancora tutto aperto”

Fabian Ruiz è possibilista per la gara di ritorno contro il Granada: tra sette giorni gli azzurri sono chiamati a ribaltare il risultato al Maradona

Il Napoli perde con il Granada per 2-0, ma tra una settimana il risultato può essere ribaltato. È ottimista Fabian Ruiz, tornato in campo da titolare dopo la lunga assenza dovuta alla positività al Covid-19: il centrocampista spagnolo ai microfoni di ‘SkySport’ ha commentato la prestazione dei suoi in Andalusia. “Dobbiamo pensare tutti a fare qualcosa in più. Abbiamo ancora 90 minuti a disposizione e tutto è ancora aperto. Sappiamo che sarà difficile, ma dobbiamo provare a ribaltare il risultato”.

LEGGI ANCHE >>> Granada-Napoli, Zielinski ‘scagiona’ Gattuso: “La responsabilità è nostra”

Fabian Ruiz è ottimista: “Ancora tutto aperto”

Fabian Ruiz prova a vestire i panni del leader della squadra e a caricarsi sulle spalle la responsabilità di far crescere il gruppo. Sulla schiena, però, ancora il pensiero alla positività che lo ha fermato: “Dopo il Covid è stato difficile ritrovare la condizione: si perde la forma fisica stando fermo così tanti giorni. Avevo i polpacci un po’ dolorati alla fine della partita. Tutti dobbiamo capire di dover dare di più, non solo chi è qui da più tempo come me”.

LEGGI ANCHE >>> Granada-Napoli, Gattuso: “Risultato bugiardo. Priorità recuperare i giocatori”

“Siamo una squadra forte e dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione, che è quella giusta. Non riusciamo a fare più partite positive di seguito, ci fermiamo sempre alla seconda e dobbiamo capire perché. Non so quale sia la motivazione, ma dobbiamo giocare sempre allo stesso modo per arrivare agli obiettivi che ci siamo fissati”. Ora nel mirino c’è l’Atalanta, altra gara fondamentale, prima di tornare a pensare all’Europa League.