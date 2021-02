DIRETTA Europa League, Stella Rossa-Milan | Le formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Marakana’ tra le squadre di Stankovic e Pioli in tempo reale

Il Milan fa visita alla Stella Rossa in quel di Belgrado in una partita valida coma andata dei sedicesimi di finale di Europa League. I rossoneri di Pioli, che sono arrivati a questo appuntamento dopo aver vinto il proprio girone davanti al Lille, vogliono voltare subito pagina dopo il ko contro lo Spezia. I serbi dell’ex interista Stankovic, qualificatosi come secondi dietro l’Hoffenheim, sperano invece di fare il colpaccio. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Marakana’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali

STELLA ROSSA (3-4-2-1): Borjan; Milunovic, Pankov, Degenek; Gobeljic, Kanga, Petrovic, Rodic; Ben Nabouhane, Ivanic; Falcinelli. All.: Stankovic

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Meité; Castillejo, Krunic, Rebic; Mandzukic. All. Pioli