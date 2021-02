Coronavirus, bollettino 18 febbraio: 13.762 nuovi casi

Il bollettino sul coronavirus del Ministero della Salute relativo a giovedì 18 febbraio: 13.762 nuovi casi e 347 morti

Il bollettino del 18 febbraio sul coronavirus diramato dal Ministero della Salute registra 13.762 nuovi casi nelle ultime ventiquattro ore con 347 morti. I tamponi effettuati sono stati 288.458 per un tasso di positività che sale al 4,8% (ieri era stato del 4,1%). In Italia attualmente ci sono384.501 positivi, in calo di 4.363 unità rispetto a ieri. Crescono i guariti che sono 2.286.024 (+17.771). In totale le vittime sono 94.887.

Per quanto riguarda il dato relativo ai ricoveri, in terapia intensiva ci sono 2.045 pazienti, due in più rispetto a ieri con 177 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Scendono i ricoveri ordinari: sono 17.963, 311 in meno rispetto ai dati del bollettino di ieri.