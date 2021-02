Champions League ancora in chiaro per i telespettatori Mediaset. Anche per il triennio 2021/24 è stato trovato un accordo per la trasmissione di una partita per turno

La Champions League ha conquistato gli occhi dei tifosi italiani negli ultimi due giorni con le gare che hanno visto trionfare PSG, Liverpool, Porto e Borussia Dortmund. A tal proposito arrivano buone notizie per gli appassionati che potranno continuare a godere, almeno in piccola parte, della massima competizione europea in chiaro sui canali e le piattaforme Mediaset. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Champions League ancora in chiaro su Mediaset per il triennio 2021/24

Mediaset ha annunciato che continuerà a garantire al pubblico per altre tre stagioni e quindi fino al 2024, la visione gratuita sulle proprie reti generaliste di una sfida per turno. Questo è quanto emerso dal comunicato ufficiale diramato dalla stessa azienda che oltre alla partita gratuita metterà a disposizione anche una novità interessante: “Il numero delle partite aumenterà grazie a una ricca offerta in streaming. Mediaset, infatti, offrirà ogni stagione anche la visione di altre 104 partite in diretta streaming pay: in pratica, tutti gli incontri della Coppa dei Campioni a esclusione di uno per turno”. Le gare saranno naturalmente visibili su tutti i dispositivi, dagli smartphone ai tablet passando per smart TV e PC. Mediaset così facendo tra chiaro e pay si è aggiudicata per il triennio 2021/24, il diritto a trasmettere sulle proprie piattaforme un totale di 121 partite di Champions per ogni stagione.

L’amministratore delegato Piersilvio Berlusconi ha quindi annunciato: “E’ una grande soddisfazione per una tv commerciale quotata in Borsa – nonostante la grandissima concorrenza sui diritti sportivi che ormai arriva anche dai nuovi competitor OTT – riuscire a offrire gratuitamente al pubblico italiano il calcio di grande qualità. Grazie all’investimento di Mediaset, i nostri telespettatori saranno tra i pochi in Europa a poter vedere in chiaro, sia in tv sia online, le migliori partite di Champions League. In più, dalla prossima stagione, chi lo desidera potrà anche estendere la visione ad altri 104 match di Champions League in streaming pay sulle piattaforme Mediaset”.