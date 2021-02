Il Napoli e la Fiorentina seguono con attenzione il profilo di Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, per la prossima stagione. Il giovane tecnico dei liguri potrebbe essere l’erede, nella prossima stagione, o di Gennaro Gattuso o di Cesare Prandelli, ex commissario tecnico della Nazionale italiana

La prossima estate di calciomercato potrebbe vedere diversi cambi in panchina, anche e soprattutto per le grandi del campionato italiano di Serie A. Una di queste è il Napoli di Aurelio De Laurentiis che, se dovesse andare fino al termine della stagione con Gennaro Gattuso, potrebbe optare per il cambio al concludersi dell’annata.

Sul taccuino degli azzurri spicca il nome di Vincenzo Italiano, allenatore esordiente nel massimo campionato con lo Spezia che, soltanto pochi giorni fa, ha guidato la sua squadra neopromossa ad una clamorosa vittoria interna contro il Milan di Stefano Pioli.

Il Napoli però potrebbe doversi scontrare con la Fiorentina per ottenere le prestazioni del tecnico dello Spezia. I Viola infatti, visti i risultati non particolarmente esaltanti prodotti da Cesare Prandelli, avrebbero messo nel mirino proprio Vincenzo Italiano per un nuovo progetto tecnico in grado di puntare sui giovani di talento del club toscano, uno su tutti il bomber Dusan Vlahovic.