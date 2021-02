A pochi giorni dal derby anche Silvio Berlusconi parla della sfida tra Milan e Inter e consiglia Ibrahimovic sul rinnovo

Silvio Berlusconi, attuale presidente del Monza ed ex numero uno del Milan, ha parlato ai microfoni di ‘Sky’ proprio del momento della società rossonera. Dal derby di domenica contro l’Inter, fondamentale per la corsa scudetto, alla sfida di questo pomeriggio in Europa League, passando per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Milan, Ibrahimovic a Sanremo | E’; polemica: la posizione del club!

Berlusconi non può nascondere il tifo per i rossoneri: “Il mio cuore è milanista e batterà per il Milan” le sue parole sul derby. Poi ci sono i ricordi che rievocano la Stella Rossa: “Molte volte mi vengono in mente questi bei ricordi, quella è stata una stagione fantastica, importante per la mia vita”.

Calciomercato Milan, niente Monza: Berlusconi vuole Ibrahimovic rossonero

Infine, il consiglio a Ibrahimovic. Alla domanda su potrebbe essere un’idea per il Monza in caso di addio al Milan, Berlusconi non ha dubbi: “Ibra deve finire alla grandissima la sua bella carriera e gli consiglio di farlo al Milan. I due Mario (Balotelli e Draghi)? Balotelli, Boateng, Ibra sono dei protagonisti veri”.