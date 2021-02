Il Barcellona ha fatto l’ennesima figuraccia di questi ultimi mesi perdendo 4-1 col PSG: al centro del ciclone anche Leo Messi, il cui futuro è sempre più lontano dal Camp Nou

C’è anche Lionel Messi sotto accusa per la prestazione del Barcellona in casa contro il PSG, un 4-1 che ha neutralizzato le velleità dei blaugrana in ottica quarti di finale. La Champions League è sempre più lontana, senza contare che lo scudetto sta diventando ormai impossibile da raggiungere vista la fuga dell’Atletico Madrid. Per tanti quello tra Messi e Mbappe martedì è stato un vero e proprio passaggio di consegne, visto che il francese ha segnato una tripletta e l’argentino ha fatto gol solo su rigore, ovvero come in tutta questa sua edizione della Champions League che di sicuro non gli ha regalato grandi soddisfazioni.

Barcellona, Rivaldo su Messi: “Martedì è stata l’ultima col Barcellona al Camp Nou in Champions”

Molti hanno visto un Messi spento e con la testa già lontano da Barcellona, visto il contratto ancora in scadenza e un rapporto che a tratti sembra lontano da quello di una volta, pur dovendo ancora scoprire il nuovo presidente. L’ex bandiera blaugrana Rivaldo ha parlato del futuro della Pulga: “Questa contro il PSG sarà stata con ogni probabilità l’ultima partita di Messi in Champions League con il Barcellona al Camp Nou”. Il brasiliano, come si legge su ‘sport.es’, ha rivelato anche la prossima squadra del fuoriclasse: “Il suo futuro sarà il PSG, tanto più vedendo la sua ultima esibizione al Camp Nou. È una squadra che può dargli la possibilità di continuare a vincere titoli, cosa che invece non può garantirgli più il Barcellona”.

Rivaldo, ex anche del Milan, è stato perentorio sulle possibilità di qualificazione del Barcellona: “Non c’è un giocatore in rosa che crede alla rimonta, è impossibile ribaltarla. Messi ha più di trent’anni, si assume ancora la responsabilità della squadra, ha perso anche Luis Suarez. Una mossa incomprensibile che ha reso l’Atletico Madrid più forte che mai”. Ma niente colpe a Koeman: “Questo dimostra solo che il Barcellona non ha una rosa, non puoi ruotare quando i migliori non ci sono. Al PSG succede il contrario, ha giocato senza Neymar e Di Maria. Sostengo la candidatura di Laporta, c’è bisogno di un presidente forte e capace, che restituisca al club la sua posizione”.