Non c’è ancora l’accordo tra Mbappe e il Paris Saint-Germain per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2022. Tra le pretendenti, in caso d’addio, ci sarebbe anche la Juventus: ma dipende anche dal futuro di Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappe è l’uomo copertina della due giorni di Champions League. Grazie ad una fantastica tripletta dell’asso francese, il Paris Saint-Germain è riuscito a schiantare il Barcellona al ‘Camp Nou’ nel primo round degli ottavi di finale. Il classe ’98 punta nei prossimi anni a scalzare Cristiano Ronaldo e Messi dal trono, andando a caccia anche del Pallone d’Oro oltre che della Champions. Obiettivi che potrebbe raggiungere anche lontano da Parigi, viste le difficoltà al momento che permangono per il rinnovo del contratto (in scadenza nel 2022) dell’attaccante campione del mondo con il club parigino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, offerta e colpaccio a zero | Nuovo partner per CR7

C’è anche la Juve su Mbappe: ma serve l’addio di Ronaldo

Mbappe non si è finora espresso in maniera decisa sull’argomento, con il tema sul suo futuro che rischia di essere un vero e proprio tormentone la prossima estate. Il Real Madrid sarebbe pronto all’assalto, ma oltre ai ‘Blancos’ anche Liverpool, Manchester City e Juventus potrebbero permettersi l’acquisto della stella transalpina in caso di addio al PSG come riporta il quotidiano ‘Le Parisien’. Nel lotto delle possibili candidate ci sarebbero quindi anche i bianconeri, anche se un clamoroso sbarco a Torino sarebbe legato ad un eventuale addio alla ‘Vecchia Signora’ di Cristiano Ronaldo. Il sodalizio campione d’Italia non potrebbe infatti permettersi l’ingaggio di entrambi, considerando che CR7 percepisce uno stipendio da 31 milioni a stagione fino al 2022.

Mbappe guadagna invece 18 milioni al Paris Saint-Germain e la Juve dovrebbe mettergli sul piatto una somma ancora più onerosa per convincerlo a scegliere la destinazione bianconera. Senza contare inoltre che, se dovesse consumarsi il divorzio, il PSG fisserebbe ad almeno 150 milioni di euro il cartellino del 22enne attaccante. Cifre al momento fuori portata per il bilancio della Juventus, soprattutto con la permanenza a Torino di Cristiano Ronaldo.