Clamorose indiscrezioni dalla Spagna: Juventus già al lavoro in vista del prossimo calciomercato estivo, l’obiettivo per l’attacco è un francese in forza a una big della Premier

La stagione è tutt’altro che conclusa, eppure la Juventus è già al lavoro per la prossima. In Spagna, per esempio, sostengono che la dirigenza bianconera voglia provare ad assicurarsi un attaccante esperto e di spessore internazionale: il nome è quello di Alexandre Lacazette. Per ‘Todofichaes.com’, il francese lascerà l’Arsenal alla fine di questa stagione considerato che non rientrerebbe nei piani futuri di Arteta. E che, aggiungiamo noi, è in scadenza di contratto nel giugno 2022.

Calciomercato, dalla Spagna: Juventus contro Tottenham per Lacazette. Nelle prossime settimane…

Insomma l’estate che verrà sarà l’ultima ‘occasione’ per i londinesi per ricavare qualcosa dalla partenza del 29enne, autore quest’anno di 10 gol e 3 assist. I ‘Gunners’ vorrebbero 30 milioni di euro per Lacazette, una cifra molto elevata vista la crisi e la situazione contrattuale del transalpino, comunque i bianconeri potrebbero provare ad abbassarla attraverso l’inserimento di una contropartita tecnica, del resto non mancano i nomi per ingolosire Arteta. La Juve non sarebbe la sola in lizza per il classe ’91 nativo di Lione, anche se al momento l’avversario più credibile pare sia il Tottenham di Mourinho.

Come aggiunge il portale spagnolo, gli ‘Spurs’ e il club presieduto da Andrea Agnelli incontreranno l’agente di Lacazette nelle prossime settimane. Il duello, in sostanza, è pronto a incediarsi.