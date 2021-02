La Juventus pensa a rinforzare l’attacco nella prossima stagione. Ghiotta occasione Depay: c’è l’offerta per l’olandese in scadenza con il Lione

La Juventus stecca nel primo round degli ottavi di Champions League contro il Porto. Il gol nel finale di Federico Chiesa tiene però ampiamente in corsa i bianconeri per il ritorno dell’Allianz Stadium dopo il 2-1 di ieri sera al ‘Dragao’. Cristiano Ronaldo, per una volta, ha deluso nella sua competizione preferita, con CR7 che ha reclamato un rigore nel recupero per il possibile pareggio. La squadra di Pirlo dovrà ribaltare adesso il passivo nel match di Torino, con il tecnico bresciano che nel reparto offensivo spera di avere al meglio della condizione anche Dybala e Morata. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Juventus, occasione Depay: l’offerta dei bianconeri

Soprattutto il reparto d’attacco sta stentando e non poco nell’ultimo periodo, con la Juve che fa fatica in fase di realizzazione. Solo una rete messa referto nelle ultime tre partite tra Inter, Napoli e Porto, con la dirigenza della Continassa che si proietta già alla prossima estate per rinforzare lo scacchiere avanzato di Pirlo. Paratici e soci non hanno operato nell’ultima finestra di gennaio, senza insistere nell’assalto finale a Scamacca. Per giugno l’obiettivo in attacco sarebbe un altro e decisamente più prestigioso rispetto al giovane centravanti di proprietà del Sassuolo, ma in prestito al Genoa. Stiamo parlando di Memphis Depay, che a fine stagione si libererà a parametro zero dal Lione. Nonostante le resistenze del patron dell’Olympique Aulas (“Fino alla fine c’è speranza”), ha detto a ‘RMC’ in riferimento al rinnovo dell’asso olandese, quest’ultimo a meno di clamorosi colpi di scena cambierà maglia in estate.

Il Barcellona ha frenato nell’ultimo periodo viste le difficoltà economiche in cui versa il club, con Koeman che da mesi ha messo nel mirino il connazionale per rinforzare il reparto offensivo blaugrana. La Juve però è sul pezzo e sta lavorando per convincere Depay ad accettare la destinazione bianconera come riporta il ‘Corriere di Torino’. La dirigenza campione d’Italia fiuta l’occasione e avrebbe già recapitato un’offerta per un contratto quadriennale a 5 milioni di euro a stagione al 27enne attaccante per strapparlo anche alla concorrenza del Borussia Dortmund. La ‘Vecchia Signora’ avrebbe promesso a Depay un ruolo da protagonista al fianco di Ronaldo, che nei prossimi mesi valuterà il suo futuro e la proposta migliore. Con la Juve in piena corsa.