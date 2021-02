Calciomercato Barcellona, flop Koeman | Ora Allegri è il favorito

Dalla Spagna rivelano che il Barcellona sarebbe deluso dal flop di Koeman in Champions League e ora starebbe pensando ad Allegri

È tornata la Champions League e non sono mancate le sorprese. In particolare, sono state le due squadre uscite dal gruppo G della fase a gironi a subire due sconfitte pesanti. Il Barcellona e la Juventus sono state protagoniste in negativo delle due serate di coppa: i blaugrana sono stati travolti in casa dall’uragano Mbappé, mentre i bianconeri hanno perso nella trasferta portoghese. Due prestazioni insufficienti e che lasciano molto dubbi sulle gestioni tecniche delle due società che sei anni fa si erano ritrovate in finale di Champions League.

Dopo un turno europeo così negativo, ora è il momento di analizzare con calma e attenzione le cause delle debacle. Dalla Spagna rivelano che il club catalano sarebbe seriamente deluso dall’operato di Ronald Koeman e avrebbe già individuato un favorito per la panchina. A Torino, invece, il gol di Chiesa nel finale dà ancora una speranza per la partita di ritorno e Pirlo dovrà trovare il modo di cambiare registro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Barcellona, Koeman al capolinea | Allegri in pole

Il ritorno della Champions League potrebbe portare già a delle decisioni definitive e senza via di appello. Secondo quanto riportato da ‘DonBalon’, il Barcellona sarebbe deluso dall’operato di Ronald Koeman e avrebbe già deciso di cambiare la propria guida tecnica. Inoltre, i catalani potrebbero anche aver deciso di tentare di percorrere una strada differente rispetto a quella ‘belgiochista’ che li ha sempre contraddistinti. Il favorito per la panchina del Barcellona, infatti, sarebbe Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese è ancora senza un panchina da quando è stato esonerato dalla Juventus ed è alla ricerca di un progetto ambizioso ed importante. Ieri sera, peraltro, a seguito della sconfitta col Porto alcuni tifosi bianconeri hanno invocato il ritorno di Allegri. Al momento la società piemontese continua a dare piena fiducia ad Andrea Pirlo, il cui progetto è a lunga scadenza. Ovviamente, però, nel caso in cui la Juventus non dovesse centrare l’obiettivo Champions League verrebbero fatte delle valutazione anche sul futuro della guida tecnica. Massimiliano Allegri, a quel punto, potrebbe essere già su una nuova panchina: sul livornese, poi, non va dimenticato il pressing della Roma.