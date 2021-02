Braga-Roma, le probabili formazioni: tocca a Dzeko

Calcio d’inizio alle 18:55 per Braga-Roma, match valido per i sedicesimi di finale d’andata d’Europa League. Le probabili scelte di Fonseca

La Roma vuole continuare il suo percorso europeo dopo la buona fase a gironi dei mesi scorsi. I giallorossi sono inoltre reduci da un discreto momento in campionato e puntano a passare il turno di Europa League. Sedicesimi di finale che vedranno i capitolini impegnati prima in trasferta in Portogallo contro il Braga, in una partita speciale soprattutto per il lusitano Fonseca.

Le probabili formazioni di Braga-Roma

BRAGA (3-4-2-1): Matheus; Tormena, Silva, Sequeira; Esgaio, Al Musrati, Novais, Galeno; Piazon, Horta; Ruiz. All. Carvalhal