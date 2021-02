La Roma parte forte con il gol di Dzeko ma perde subito un calciatore: Cristante costretto ad uscire per infortunio contro il Braga

Inizio di partita ricco di avvenimenti per Braga-Roma. I giallorossi sono andati subito in vantaggio con il gol di Edin Dzeko, ritornato titolare dopo la rottura con Fonseca, ma hanno dovuto fare i conti con l’infortunio di Cristante. Il centrocampista, capitano per l’assenza di Pellegrini, ha dovuto chiedere la sostituzione per un problema fisico. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato Roma, duello col Bayer per un attaccante

Al suo posto il tecnico dei capitolini ha mandato in campo Bruno Peres. Resta ora da vedere che tipo di infortunio ha subito l’ex Atalanta che Fonseca sta impiegando anche come centrale di difesa. Nei prossimi giorni gli accertamenti chiariranno l’entità del problema accusato e i tempi di recupero.