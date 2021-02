La Uefa ha deciso di cancellare la Youth League a causa dell’emergenza Covid: il comunicato ufficiale

Niente Youth League per questa stagione. Lo ha deciso la Uefa a causa dell’emergenza Covid. Questo il comunicato diramato dalla Federcalcio europea: “Il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso di annullare l’edizione 2020/21 della UEFA Youth League a causa della pandemia Covid-19 e dei suoi effetti sull’organizzazione della competizione”.

Dopo aver provato a salvare il torneo modificandone il torneo e posticipando l’inizio, la Uefa si è arresa. “Le limitazioni ai viaggi che interessano i club partecipanti creano grosse difficoltà per l’organizzazione delle loro partite e due club si sono già ritirati dalla competizione. Il Comitato Esecutivo UEFA ha sottolineato che non c’è possibilità di posticipare ulteriormente l’inizio della competizione e che la salute e la sicurezza dei giovani giocatori devono avere la massima priorità possibile”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Così visto che “le condizioni per riavviare questa competizione giovanile internazionale non sono soddisfatte nelle circostanze attuali” si è deciso con il parere favorevole anche dell’Associazione Europea per Club di “cancellare eccezionalmente la UEFA Youth League di questa stagione”.