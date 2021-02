Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha commentato lo slittamento dell’Assemblea di Lega per la questione diritti TV

Slitta ancora l'assegnazione dei diritti TV della Serie A per il triennio 2021-2024. L'Assemblea di Lega, prevista per oggi, è stata infatti rinviata a causa dell'assenza di numerosi club. Di seguito il commento del presidente della Lega Serie A Dal Pino riportato dall'ANSA.

ASSEMBLEA – “Spiace riscontrare una differenza di vedute tra i club in un momento così importante. Soprattutto dopo che per mesi siamo riusciti a collaborare con successo, creando le condizioni affinché l’asta dei diritti televisivi domestici raggiungesse un ottimo risultato”.

VALORE SERIE A – “Le offerte ottenute sono certamente frutto degli ultimi mesi trascorsi a lavorare tutti uniti nella stessa direzione, suscitando interesse intorno al nostro torneo e facendone emergere l’appetibilità. Con questo bando abbiamo dimostrato che la Serie A ha un grande valore, e prova ne è che il campionato continua ad attrarre importanti investitori esteri. Colgo l’occasione per dare il benvenuto al nuovo patron dello Spezia, Platek, al quale ho già detto personalmente quanto sia felice che abbia scelto, tra i maggiori campionati europei, proprio il nostro”.

RILANCIO – “Sono certo che presto verranno superate le divisioni che hanno creato questa situazione. Abbiamo davanti quattro anni per rilanciare insieme la Serie A e riportarla a una posizione di leadership in Europa, come merita il nostro calcio”.