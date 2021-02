L’associazione in memoria di Emiliano Di Nardo, in occasione del compleanno del giornalista donerà un’ambulanza alla città di Roma

Sono già passati oltre due anni dalla scomparsa di Emiliano Di Nardo, indimenticato giornalista capitolino venuto a mancare il 21 gennaio del 2019. L’Associazione che porta il suo nome, fondata dalla sorella Noemi e dal fratello Cristian, in occasione del compleanno di Emiliano ha deciso di donare un’ambulanza alle strutture ospedaliere del Municipio 13 di Roma. Il 19 febbraio, infatti, Di Nardo avrebbe compiuto 42 anni. La donazione dell’associazione in memoria della storica voce romanista verrà presentata venerdì prossimo alle 16 in via del Podere Zara: in quell’occasione, i consiglieri di ‘Fratelli d’Italia’ Marco Giovagnorio e Chiara Colosimo consegneranno una targa per Emiliano.

L’Associazione Di Nardo, infatti, è molto impegnata sul sociale e quella di venerdì non sarà la prima donazione: lodevole l’iniziativa ‘Scuole e Famiglie sicure’, con la quale sono state dotate di defibrillatore e corsi di formazione le scuole pubbliche che ne erano sprovviste. Venerdì non sarà solamente l’occasione di ricordare Emiliano Di Nardo, ma anche un momento di beneficenza per la città di Roma.