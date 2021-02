Porto-Juve, Kulusevski verso una maglia da titolare | I precedenti stagionali

Kulusevski è al momento favorito nei confronti di Morata per affiancare Cristiano Ronaldo contro il Porto. I precedenti e i risultati con lo svedese titolare fanno sperare Pirlo: tutti i dettagli

Manca sempre meno a Porto–Juve, sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League. Questa sera, alle ore 21, la squadra di Andrea Pirlo si giocherà un’importante fetta di stagione con il ritorno della massima competizione europea. L’allenatore non si è nascosto alla vigilia, dichiarando che anche la Champions è un obiettivo: i bianconeri, insomma, non possono fallire l’appuntamento. Non saranno però della partita gli infortunati Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado, Arthur e Paulo Dybala. A giocarsi una maglia da titolare al fianco di Cristiano Ronaldo sono Dejan Kulusevski e Alvaro Morata, che è reduce da un periodo piuttosto difficile. Lo svedese è al momento favorito: ecco i precedenti e i risultati stagionali con Kulusevski titolare. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Biasin: “Messi il più forte di tutti, anche di Ronaldo”

Porto-Juventus, Kulusevski titolare | I precedenti fanno sperare Pirlo

Si va dunque verso la titolarità di Kulusevski, nonostante lo score di Morata in Champions League. L’attaccante spagnolo, infatti, è l’attuale capocannoniere della competizione con 6 reti insieme ad Haaland, Neymar e Rashford, che è stato eliminato con il suo Manchester United. Il momento di difficoltà dello spagnolo sembra però aver convinto Pirlo ad affidarsi al giovane talento svedese. Inoltre, i precedenti da titolare sono tutti dalla parte del classe 2000: con Kulusevski dal primo minuto, infatti, la Juve ha ottenuto ben 9 vittorie, 5 pareggi ed una sola sconfitta, quella del primo turno della fase a gironi contro il Barcellona. L’ex Parma ha affiancato Ronaldo anche in occasione del primo trofeo stagionale conquistato dai bianconeri, convincendo da titolare nella Supercoppa vinta contro il Napoli.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Porto, agente Taremi: “È nato per fare gol! Lui in Serie A, vi spiego”

Più in generale, sono 5 gol e 4 assist in tutte le competizioni alla sua prima stagione a Torino. Un impatto tutt’altro che scontato per un 20enne e con una maglia così pesante come quella bianconera. Pirlo si affida a Kulusevski: toccherà ora allo svedese alla sua prima grande partita europea in una fase ad eliminazione diretta.