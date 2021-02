Porto-Juventus, gol lampo: doppio record negativo!

Doppio record negativo della Juventus. I bianconeri hanno subito due gol – all’inizio del primo e del secondo tempo – in pochissimi secondi

Minuti iniziali da incubo per la Juventus di Andrea Pirlo. I bianconeri sono passati in svantaggio contro il Porto dopo solo un minuto e tre secondi. L’errore di Bentancur ha permesso a Taremi di battere Szczesny e il gol dei portoghesi è diventato così il terzo più veloce subito in Champions League dai bianconeri dopo quelli di Möller (Borussia Dortmund, 1995) e Alaba (Bayern Monaco, 2013).

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Nel secondo tempo Marega ci ha messo ancora meno a trafiggere il portiere polacco della Juventus, soli 19 secondi. La rete del classe 1991 è, invece, la più veloce di sempre subita dai bianconeri nel secondo tempo.

19 – Marega's goal after 19 seconds is the fastest conceded by Juventus in a second half in #UCL . Again.#PortoJuventus https://t.co/rft6KLhGhH

— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 17, 2021