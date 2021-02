Negli studi di Sky Sport, Paolo Condò e Fabio Capello non hanno dubbi. Nettamente bocciata la prestazione della Juventus contro il Porto

La Juventus perde a Oporto, fornendo una prestazione alquanto negativa. Il gol di Federico Chiesa tiene a galla la squadra di Andrea Pirlo in vista della sfida di ritorno, in programma il 9 marzo a Torino. Nel post gara – negli studi di Sky Sport – commenti ovviamente negativi in merito alla partita fornita da Cristiano Ronaldo e compagni contro il Porto, nell’andata degli Ottavi di finale di Champions League.

“Parlando di gioco, questa Juve è stata un disastro stasera, un deserto. La Juventus dovrebbe essere a tutta in questo periodo, non è ammissibile prendere due gol come hanno fatto i bianconeri. Un incidente può capitare ma due… ripeto, è un disastro”, ha sentenziato Paolo Condò.

Parole chiare anche da parte di Fabio Capello: “Non sono entranti concentrati, sono cose che non si possono accettare. Il primo gol? Non deve mai succedere, disattenzioni e superficialità in Champions League ti puniscono. L’errore di Bentancur è madornale, nel secondo gol 8 difensori della Juve… vuol dire non guardare gli avversari”.

Del Piero: “La Juve è mancata nelle idee – ammette l’ex bianconero -. Cuadrado è l’unico che ha la sfrontatezza nell’andare nell’uno contro uno. Il primo gol è stato un errore individuale che può capitare, il secondo è un errore concettuale”.