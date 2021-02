Nuovo positivo per il Bayern Monaco, che sarà costretto a fare a meno di Pavard per la sfida di Champions League contro la Lazio

Martedì 23 alle 21 va di scena l’andata degli Ottavi di Finale di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco: i bavaresi, che saranno ospiti all’Olimpico di Roma, dovranno fare a meno di Benjamin Pavard, positivo al coronavirus, stando a quanto riportato da ‘Sky Sport Germania’. Il francese dovrà saltare sia la prossima sfida di campionato che quella europea, rimanendo in quarantena per un totale di 14 giorni.

Non è dato sapere se Pavard possa essere stato infettato da Thomas Muller, che era stato costretto a saltare la finale del Mondiale per Club contro il Tigres a causa della positività ravvisata durante l’ultimo allenamento svolto per la competizione internazionale. Così come lui anche Javi Martinez e Leon Goretzka si erano fermati per il Covid-19, con la loro presenza che resta in dubbio per la gara di Champions League. Hansi Flick vede aumentare la lista degli infortunati, che già contava Gnabry, Kouassi, Douglas Costa e Nubel.