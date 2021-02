Il giornalista e tifoso della Juventus, Claudio Pea, si è scagliato contro Pirlo e le prestazioni di Cristiano Ronaldo

La Juventus è chiamata al riscatto dopo lo scivolone in campionato contro il Napoli. La squadra bianconera sarà ospite questa sera del Porto, nella gara d’andata degli ottavi di Champions League. L’undici bianconero sta un po’ stentando nel reparto offensivo e ha soltanto il sesto attacco al momento della Serie A. Morata anche al ‘Maradona’ è rimasto all’asciutto, mentre Cristiano Ronaldo continua nel suo momento altalenante nell’ultimo periodo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Juventus, l’attacco di Pea a Ronaldo: “Egoista, Morata farà la fine di Higuain e Dybala”

Contro CR7 si è scagliato Claudio Pea, giornalista e tifoso della Juve: “Chi non reggo più? Cristiano Ronaldo, non ce la faccio più. Napoli-Juventus? Quando dico che i bianconeri giocano male, che Pirlo è un principiante e Ronaldo è una palla al piede, non lo dico a caso – ha detto Pea a ‘Radio Amore Campania’ – Il Napoli adesso può vincere anche il recupero dell’andata. Gli azzurri hanno fatto 1-0 e si sono difesi, questo è il calcio adesso. Sono venuti fuori i limiti di una squadra come la Juventus che a centrocampo è ridicola. Non si può continuare ad andare avanti con Ronaldo, che tira settanta calci di punizione e ne sbaglia sessantanove. Con lui in attacco tutti i compagni di reparto fanno la fine di Higuain, Dybala e la fine che sta facendo il povero Morata”.

Pea conclude e rincara la dose: “Io sono arrabbiato, questo è un grande egoista. La Juventus farà una partita noiosa in Champions col Porto, farà fatica a pareggiare per me”.