Granada-Napoli, Gattuso: “Emergenza, ma niente alibi. Serve mentalità”

Il Napoli domani scende in campo contro il Granada e Gattuso ne ha parlato in conferenza stampa alla vigilia

Torna la Champions League, ma anche l’Europa League. Il Napoli sarà impegnato contro il Granada per l’andata dei sedicesimi di finale, sul campo della squadra spagnola. Gennaro Gattuso in conferenza stampa ha parlato dei temi caldi della vigilia, in attesa del fischio d’inizio di domani sera, giovedì: “Siamo in emergenza e lo sappiamo. Per noi non è una vacanza, perché vogliamo fare una grande prestazione. Loro sono molto veloci e cercherò di mettere in campo una squadra competitiva, anche se siamo in pochi”.

Gattuso deve fare la conta degli infortuni, ma non vuole sottovalutare la partita: “Non penso che ce la giocheremo sull’esperienza. Il Granada è rognoso, ha delle caratteristiche precise. Bastano cinque minuti e il livello di esperienza si azzera. Servirà una grande prestazione a livello caratteriale da parte nostra, anche perché l’emergenza dura da tantissimo e lo avevo già evidenziato. Stiamo chiamando qualche giocatore della Primavera in più, ma spero di poter recuperare qualcuno il prima possibile”.

“Confido nel fatto che Meret e Fabian, che hanno giocato di meno, possano mettersi in mostra. Tre giorni fa avevo gli stessi giocatori, tranne Petagna: non deve cambiare la nostra mentalità. Con la Juventus abbiamo fatto tanta fatica”.

Gattuso: “Siamo in emergenza, ma niente alibi”

Nello specifico, Gattuso parla dei giocatori effettivi a disposizione: “Lozano è importante, ma anche tutti gli altri che mancano lo sono. Però abbiamo Politano e Insigne che possono fare bene. Speriamo di recuperare il più possibile, perché siamo gli unici insieme alla Juventus a non aver avuto mai l’opportunità di allenarci con una settimana tranquilla. Partite ogni tre giorni e mai la possibilità di recuperare. Inutile piangersi addosso, certo, quindi affrontiamo tutto con serietà”.

De Laurentiis era a Bergamo prima della sfida con la Juventus, una presenza che potrebbe aver inciso: “A noi serve tutto. Alla squadra fa bene avere persone che vogliono il bene del collettivo. Se ci sono problemi bisogna comunque avere rispetto. A me fa piacere quando il presidente è con noi e penso lo faccia anche alla squadra. In un momento di difficoltà bisogna riuscire a restare uniti”.