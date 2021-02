In vista della trasferta del Milan in Europa League contro la Stella Rossa, Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa: seguila in diretta

Nella storia del Milan incrociare la Stella Rossa in una coppa europea non è mai una sfida come le altre. La memoria va a quella squadra di Sacchi che ha rivoluzionato il calcio mondiale, oltre a tutto quello che ha saputo vincere. Giovedì sera il club meneghino è atteso al ‘Marakana’ di Belgrado per i sedicesimi di Europa League. Stamattina, Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa e ha presentato la sfida contro la squadra di Dejan Stankovic.

POST SPEZIA – “Abbiamo fatto le nostre valutazioni, sicuramente abbiamo commesso errori, ma guardiamo avanti. Ora ci attende una sfida da 180 minuti molto dura con una squadra che sta stravincendo il suo campionato”.

DERBY – “Abbiamo voluto con tutte le forze essere in Europa, siamo contenti di giocare qui e non pensiamo per ora al derby. Avremo il tempo necessario per prepararlo”.

MENTALITA’ – “Saremmo stati più preoccupati se avessimo giocato al massimo e non avessimo vinto. Sabato non siamo stati il vero Milan, per questo guardiamo avanti con fiducia”.

MANDZUKIC – “E’ un grande professionista e un grande giocatore, sta lavorando tanto per mettere ritmo. Penso possa essere pronto per giocare domani”.

