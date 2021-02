Tutto pronto per Porto-Juventus, andata degli ottavi di Champions League che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

L’attesa è finita: la Champions League è tornata. Reduce dalla sconfitta in casa del Napoli, la Juventus è la prima delle tre italiane a scendere in campo. Nell’andata degli ottavi di finale, Cristiano Ronaldo faranno visita al Porto di Sergio Conceicao. Senza l’infortunato Cuadrado, Pirlo chiede una reazione immediata ai suoi, per dimenticare subito la battuta d’arresto subita in campionato. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Porto-Juventus

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu; Corona, Uribe, Sergio Oliveira, Otavio; Marega, Taremi All. Conceicao

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Bentancur, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo