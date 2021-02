Tra probabili formazioni, diretta tv e mercato: ecco l’approfondimento di Calciomercato.it sul match Porto-Juventus valevole per l’andata degli ottavi di Champions League

In casa Juventus torna a riecheggiare la musichetta della Champions League. Stasera all”Estadio Do Dragao’ di Oporto, Cristiano Ronaldo e compagni sfideranno i padroni di casa guidati dalla vecchia conoscenza della Serie A, Sergio Conceiçao. I lusitani puntano a uscire dalla crisi di gioco e risultati, solo tre pareggi nelle ultime tre e primo posto ormai lontano ben dieci punti, ma anche i bianconeri sono chiamati a riscattare la brutta sconfitta al ‘Maradona’ contro il Napoli che l’ha spedita a otto lunghezze di distanza dalla vetta della classifica. Tra formazioni, diretta tv e mercato: ecco il nostro approfondimento su Porto-Juventus in programma alle ore 21 italiane, le 20 locali.

Porto-Juventus, Pirlo si affida a Ronaldo-Morata: “Alvaro sensibile, ha bisogno solo di far gol”

Stasera Pirlo dovrà fare a meno di tre giocatori molto importanti per la sua Juventus: Arthur, Bonucci e soprattutto Cuadrado. Con la squadra ha viaggiato Dybala, ma l’argentino – reduce finora da una stagione negativa complici i tanti infortuni – non è pronto per scendere in campo: “Non lo abbiamo mai avuto dall’inizio della stagione e le sue reti mancate pesano – le parole di Pirlo nella conferenza di vigilia – Possiamo fare meglio creando di più e portare più giocatori a concretizzare. Ma i gol di Paulo mancano, speriamo possa essere un acquisto di gennaio che ci faccia fare il salto di qualità”.

Il tecnico bresciano farà affidamento su Cristiano Ronaldo, sicuramente motivatissimo nell’affrontare quelli che, ai tempi dello Sporting CP, sono stati suoi acerrimi rivali, ed Alvaro Morata sperando che lo spagnoli ritrovi la brillantezza di inizio stagione: “Non è nel periodo migliore, ma adesso è contento e sta bene: ha bisogno solo di far gol – ha detto l’allenatore juventino – Lui è molto sensibile e in questi momenti tende a buttarsi un po’ giù, noi però crediamo in lui”. Juve verso l’ormai classico 4-4-2 con Chiesa e McKennie sugli esterni. In difesa la coppia de Ligt-Chiellini, davanti appunto CR7 e Morata, favorito su Kulusevski.

Sponda ‘Dragoes’, Conceiçao ieri ha svelato quale sarà la strategia tattica che adotterà contro i bianconeri: “Dovremo stare un po’ più bassi e difenderci, loro sono forti e dobbiamo fare attenzione. Allo stesso tempo dobbiamo essere bravi a sfruttare le occasioni che ci concederanno”. 4-4-2 anche per il Porto, la coppia d’attacco sarà verosimilmente composta da Marega e Taremi, il miglior marcatore della squadra, il cui agente ha parlato stamane ai microfoni di Calciomercato.it.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO-JUVE

Porto (4-4-2): Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Uribe, S. Oliveira, Corona; Marega, Taremi. All.: S. Conceicao.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Morata, Ronaldo. All.: Pirlo

DOVE SEGUIRLA

Il match di Champions Porto-Juve andrà in scena alle ore 21 all”Estadio Do Dragao’ di Oporto e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2. Diretta testuale qui su Calciomercato.it.

Calciomercato Juventus, nel mirino Esteves di proprietà del Porto. Da Otavio a Corona, i giocatori in orbita Serie A

Porto-Juventus avrà anche una chiave di calciomercato, seppur non direttamente: stando a recentissime indiscrezioni Paratici e soci sono sulle tracce di Tomas Esteves, terzino destro di soli 18 anni in forza al Reading (Championship inglese) ma di proprietà dei lusitani. Sfumato Reynolds, andato alla Roma, i bianconeri potrebbe puntare dritto sul classe 2002, facente parte della scuderia di Jorge Mendes, per rinforzare la corsia di destra. L’operazione si presenta complessa, come del resto tutte quelle che coinvolgono la bottega cara presieduta da Pinto da Costa, non tuttavia impossibile. Al ‘Dragao’ gli occhi saranno puntati pure su Otavio, in scadenza di contratto e accostato a Milan e Inter come alla stessa Roma, così come sull’esterno messicano Corona, Marega (in scadenza come Otavio e dunque anch’egli ‘occasione’ a costo zero) e naturalmente sull’iraniano Taremi.