In forza all’Audax, Rodrigo Holgado rappresenta una vera e propria ‘occasione’ per i club di Serie A

Segnatevi questo nome, Rodrigo Holgado. Argentino di 25 anni, milita nell’Audax italiano dal gennaio di un anno fa dopo l’avventura sempre in Cile al Coquimbo e l’esperienza in Messico prima agli Albinegros e poi ai Tiburones.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Porto, agente Taremi: “È nato per fare gol! Lui in Serie A, vi spiego”

Calciomercato, Holgado ‘idea’ per i club di Serie A

Nato a Buenos Aires e cresciuto nel San Lorenzo, Holgado è un attaccante completo e quindi modernissimo, dotato di grande tecnica e tiro. Gli addetti ai lavori lo considerano tra i migliori del campionato cileno e del panorama calcistico sudamericano. Per chi lo conosce bene, Holgado è un mix tra Gonzalo Higuain e il ‘nostro’ Quagliarella. Nell’ultima stagione ha realizzato 11 gol e fornito ben 8 assist, conferma di quanto riesca a rendersi utile anche per la squadra. Pillola per chiudere: insieme al capocannoniere della Copa Sudamericana Romero, il classe ’95 è l’unico giocatore ad aver fatto tre gol nella stessa partita nell’edizione della stessa Copa Sudamericana 2020. Holgado può diventare un’idea concreta per le squadre del massimo campionato italiano, di certo è un’occasione di calciomercato visto che per il suo cartellino basterebbero tra i 2 e i 3 milioni di euro.