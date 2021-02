Erling Haaland potrebbe essere il colpo dell’estate con la regia di Mino Raiola: affare da 75 milioni di euro

Un Mbappe devastante contro il Barcellona: tre gol, Messi surclassato e qualificazione ai quarti di Champions in cassaforte per il Paris Saint-Germain. L’exploit, non certo il primo, dell’attaccante francese ha ripercussioni anche sui piani di mercato del Real Madrid. Florentino Perez, infatti, si è rassegnato all’addio di non poter arrivare al 22enne transalpino. Una convinzione maturata per due ordini di motivi: l’eccessivo esborso economico, nonostante il contratto in scadenza nel 2022, e la volontà del calciatore di continuare con la società transalpina.

Così i blancos sono pronti a cambiare obiettivo e proiettare tutte le loro attenzioni su un altro attaccante: si tratta di Erling Haaland, da un anno al Borussia Dortmund e nel mirino anche della Juventus. Il norvegese, assistito da Mino Raiola, potrebbe essere il colpo della prossima estate.

Calciomercato Juventus, priorità Haaland per il Real Madrid

Il Real Madrid, secondo quanto riferisce ‘todofichajes.com’, sarebbe pronto a mollare Mbappe e virare su Haaland. Perez avrebbe capito che il francese non è al momento raggiungibile e deciso di modificare le priorità in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta il portale spagnolo, il norvegese potrebbe approdare al Bernabeu per una cifra da 75 milioni di euro più bonus per il trasferimento. Cifre giustificate da numeri importanti per il 20enne: 23 gol in 23 partite in questa stagione, 39 in 41 gare con il Borussia Dortmund.

La regia dell’operazione sarebbe affidata a Mino Raiola che riuscirebbe così a piazzare un proprio calciatore al Real Madrid. Con la società spagnola il procuratore potrebbe trattare in estate anche Paul Pogba, centrocampista francese in scadenza nel 2022 con il Manchester United. Anche lui un obiettivo della Juventus che da tempo sta cercando di riportarlo in Italia. Intreccio quindi tra Real Madrid e Raiola con i bianconeri protagonisti: mollato Mbappe, è Haaland l’obiettivo prioritario per l’attacco dei blancos e in estate potrebbe esserci il trasferimento milionario.