Calciomercato Juventus, rimpianto Kean | Attacchi alla dirigenza

La Juventus si appresta ad affrontare il Porto, ma un rimpianto diventa sempre più forte sul calciomercato. I commenti a riguardo e i numeri del calciatore

La Juventus è giunta in una fase cruciale della sua stagione. La partita di questa sera contro il Porto rappresenta, infatti, uno snodo essenziale per capire quali saranno le ambizioni dei bianconeri da qui al termine della stagione in Europa. Andrea Pirlo non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato e vuole subito imprimere un marchio forte per indirizzare la qualificazione già all’andata.

Una Champions League che già nella serata di ieri è iniziata col botto con il big match tra Barcellona e PSG. I francesi sono riusciti a portare a casa un’affermazione molto importante contro i blaugrana mettendo in evidenza tutte le loro qualità offensive. Tra gli uomini di Pochettino ha mostrato tutto il suo talento anche Moise Kean. Il talento della Nazionale, infatti, si è reso protagonista di un’ottima prestazione, caratterizzata anche dal gol del parziale 1-3 che ha difatti chiuso la partita e probabilmente la qualificazione. Una crescita evidente negli ultimi mesi che ha messo in luce le sue doti e riscalda il tema anche in ottica calciomercato.

Calciomercato Juventus, il rimpianto di Kean è sempre più forte

Kean, infatti, si sta sempre più affermando come un bomber di caratura internazionale. In questa stagione, ha già realizzato 10 reti in Ligue 1 e soprattutto 3 in Champions League in 6 partite, di cui solo 4 da titolare. Numeri importanti che ne evidenziano la qualità e fanno crescere il rimpianto nella Juventus.

I bianconeri l’hanno ceduto nell’estate del 2019. Un’operazione importante sotto il profilo economico, ma anche un rischio tecnico notevole per un nome italiano e che già era riuscito a esplodere nel campionato italiano a suon di gol e dribbling di grande potenza e velocità. E’ così che Kean è passato all’Everton per una cifra di 27 milioni circa più bonus per arrivare al massimo a 40, ottenendo un ingaggio da circa 3 milioni e firmando un contratto fino al giugno del 2024.

Poi il prestito al PSG e la Juventus che può solo ammirare il suo ex attaccante in Champions League. Chissà che il mercato non possa riportarlo a vestire la maglia bianconera, con lo stesso calciatore che ieri dopo il match ha detto a chiare lettere di non aver dimenticato il club torinese. Per ora, però, resta il rimpianto per aver ceduto forse troppo presto un talento cristallino. Di seguito alcuni tweet da parte dei tifosi che evidenziano qualche critica per la cessione del bomber.

Le plusvalenze aiutano (anche di più va) i bilanci, ma spesso si possono rivelare un vulnus tecnico. E di sicuro non permettono di “consolidare” la rosa in prospettiva. Questo è, e vale per chiunque. #Kean — stefano salandin (@SalandinS) February 16, 2021

Il grande Fabio Paratici vende #kean per 25 milioni e 1 anno e mezzo dopo tratta Scamacca per la stessa cifra! Uno 3 gol in coppa Italia, l’altro in champions league. — PassioneJuventus⚪⚫ (@juventinity) February 16, 2021