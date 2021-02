Braga-Roma, Fonseca: “Gara speciale per me, ho messo in guardia i miei”

Paulo Fonseca parla in conferenza della gara che aspetta la Roma contro il Braga, valevole per i sedicesimi di Europa League

Paulo Fonseca si prepara alla sfida di Europa League contro il Braga, gara valevole per l’andata dei sedicesimi di finale. In conferenza stampa il tecnico portoghese, saldamente terzo in campionato e che si è messo alle spalle la mini crisi emersa dopo la sconfitta nel derby con la Lazio e l’eliminazione dalla Coppa Italia con lo Spezia, ha parlato dei temi caldi di giornata. “Per me è speciale tornare a casa del Braga: qui sono stato un anno e ho vinto anche una coppa. Ho lasciato tanti amici e non vedo l’ora di poterli rivedere”.

Fonseca: “Gara speciale per me”

Roma che arriva carica a questa gara, con l’obiettivo di poter superare il turno e accedere agli Ottavi, magari ipotecando il passaggio già all’andata: “Sarà una partita difficile e ci saranno delle insidie che comunque ci metteranno in difficoltà. Ho messo in guardia i miei, perché è importante essere pienamente consapevoli dell’avversario. Il Braga può giocarsela con chiunque, anche se tutti sono convinti che ci sia una differenza di qualità. Dobbiamo concentrarci sulla loro qualità collettiva e non sui singoli. In campionato stanno ottenendo ottimi risultati”.

Fonseca non dà anticipazioni sulla formazione che scenderà in campo domani sera, ma sa come dovrà affrontare il Braga: “Credo che sarà una gara aperta e spero che il clima lo permetta. Speriamo non ci sia molta pioggia, così da poter giocare serenamente. Roma e Braga hanno entrambe una buona spinta in attacco e a nessuna delle due piace aspettare l’avversario nella propria metà campo. Mi aspetto una gara aperta”.