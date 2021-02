Braga-Roma, doppia assenza in difesa per Fonseca nella trasferta portoghese di Europa League: i convocati giallorossi

Sono 21 i convocati della Roma per la trasferta in terra portoghese. I giallorossi affronteranno il Braga in Europa League per i sedicesimi di finale. Paulo Fonseca non avrà a disposizione Smalling e Kumbulla in difesa e dovrà dunque fare i conti con le emergenze. Presente invece El Shaarawy, che in Portogallo potrebbe fare il suo nuovo esordio in giallorosso. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, la Roma tenta l’affondo: ipotesi di scambio | C’è anche l’Inter

I convocati:

Pau Lopez, Mirante, Fuzato; Karsdorp, Ibanez, Mancini, Spinazzola, Bruno Peres; Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara; Dzeko, Mkhitaryan, El Shaarawy, Carles Perez, Pedro, Borja Mayoral.