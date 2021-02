Confermate le assenze di Arthur e Cuadrado per la gara d’andata contro il Porto: Dybala e Bonucci convocati, ma non saranno disponibili

La Juventus si prepara al ritorno in Champions League con la sfida contro il Porto. Per la gara d’andata degli ottavi Andrea Pirlo convoca anche Paulo Dybala, non ancora in condizione, ma chiamato per ritrovare l’ambiente di gara e fare gruppo, così come Bonucci, che non è ancora al meglio.

Rosa che è falcidiata dagli infortuni, infatti il tecnico bianconero non potrà avere a disposizione Cuadrado, che resterà a Torino. Con lui anche Arthur, che non ce l’ha fatta a recuperare in tempo. Per il resto attacco al completo con Ronaldo, Chiesa, Morata e Kulusevski.