Porto-Juventus, oggi la decisione su Dybala

Porto-Juventus, vigilia di Champions League per i bianconeri: tengono banco le condizioni di Dybala, ecco cosa pensa Pirlo

Domani sera, riprende l’avventura in Champions League della Juventus. Nell’andata degli ottavi di finale, bianconeri chiamati a partire subito con il piede giusto in casa del Porto. Gara da prendere con le molle contro la squadra di Conceiçao per Pirlo e soci, il tecnico sperava di arrivare al match nelle migliori condizioni possibili, fisiche e psicologiche, ma dopo il ko con il Napoli deve fare i conti con i dubbi della vigilia legati ad alcuni giocatori. Non ci sarà sicuramente, e per almeno una decina di giorni, Juan Cuadrado, così come sicuro assente sarà Arthur, che rischia addirittura un’operazione che potrebbe allungare il suo stop di diverso tempo. McKennie recuperato, in bilico Ramsey che può farcela però soltanto per la panchina. E poi c’è Paulo Dybala.

Porto-Juventus, ultimo provino per Dybala: la scelta di Pirlo

Già, proprio la ‘Joya’ può essere il giocatore chiave nella fase cruciale della stagione. Con Morata vittima di una parziale involuzione, a Cristiano Ronaldo serve un’altra spalla là davanti. L’argentino è fuori dalla gara contro il Sassuolo dello scorso 10 gennaio per un problema al ginocchio, che sembrava ormai superato ma un riacutizzarsi improvviso prima della gara con il Napoli ha sconsigliato di forzare il suo rientro. Oggi, il provino determinante per capire se il giocatore potrà essere aggregato al gruppo in partenza per il Portogallo. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, Pirlo vuole la sicurezza di poter contare su di lui almeno per uno spezzone di partita. Se tale certezza non dovesse esserci, a quel punto verrebbe presa la decisione di rimandare ulteriormente alla gara con il Crotone il ritorno in campo, lasciandolo lavorare a Torino per due giorni in più e aumentare le chances di rivederlo almeno in campionato. Da considerare che Dybala non ha nemmeno un minuto di rodaggio, dunque le sue condizioni verranno valutate con estrema attenzione. E’ il momento delle gare senza domani, ogni mossa, anche la più piccola, va ponderata.