DIRETTA Champions League, Barcellona-PSG | Cronaca LIVE, formazioni

Riparte la Champions League e, per l’andata degli ottavi di finale, si sfidano il Barcellona di Messi e il Paris Saint-Germain di Mbappe

Finalmente, riparte la Champions League. Per l’andata degli ottavi di finale della massima competizione europea per club, il Barcellona ospita il Paris Saint-Germain. I padroni di casa, guidati in panchina da Ronald Koeman, puntano sul capitano Leo Messi e sulla ritrovata vena realizzativa di Antoine Griezmann. Di contro, i parigini di Mauricio Pochettino, orfani degli infortunati Neymar, il grande ex della partita, e Di Maria, possono contare sul fenomenale Kylian Mbappe e su Mauro Icardi, anch’egli ex della sfida, vista la militanza nelle giovanili catalane. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Camp Nou’ di Barcellona.

FORMAZIONI UFFICIALI BARCELLONA-PSG

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; de Jong, Busquets, Pedri; Messi, Griezmann, Dembele.

PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi; Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Paredes, Gueye; Kean, Verratti, Mbappé; Icardi.