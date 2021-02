CM.IT – Emergenza Napoli per Granada: altra assenza pesante

Napoli, altro problema per Gattuso: all’elenco degli indisponibili si aggiunge anche Petagna, salterà la trasferta di Granada

Il Napoli ha una lunga lista di infortunati e come appreso da Calciomercato.it si aggiungerà anche Petagna all’elenco degli assenti per la trasferta di Granada. L’attaccante ex Spal ha rimediato un problema muscolare che lo terrà fuori per un paio di settimane. Il Napoli per la gara di Europa League pesca quindi dalla Primavera, dalla lista B. Oltre Cioffi, Costanzo e Zedadka, in Andalusia ci sarà uno dei portieri tra Idasiak e Daniele per sostituire Ospina.

Non è finita qui: la notizia più importante riguarda Giuseppe D’Agostino, esterno offensivo classe 2003 che sarà il più giovane nel gruppo a disposizione di Gattuso. D’Agostino ha realizzato tre gol e due assist finora in otto presenze con la Primavera ed è pronto a vivere la sua notte di Spagna, per la prima volta con Insigne e compagni.