Champions League, formazioni e diretta TV Barça-PSG e Lipsia-Liverpool

Torna la Champions League: le formazioni, gli intrecci di calciomercato con la Serie A e la diretta TV di Barcellona-PSG e Lipsia-Liverpool

L'attesa è finita. Questa sera, alle ore 21, torna la Champions League con la fase ad eliminazione diretta. La prima squadra italiana impegnata negli ottavi di finale sarà la Juventus, di scena domani sul campo del Porto, mentre oggi si affronteranno Barcellona e Paris Saint-Germain e Lipsia e Liverpool. Messi contro Mbappé, Salah contro Upamecano, prossimo acquisto del Bayern Monaco: due super sfide per aprire la fase finale della massima competizione europea. Ecco le probabili formazioni, gli intrecci di calciomercato con la Serie A e dove vedere in TV e in streaming Barcellona-PSG e Lipsia-Liverpool.

Champions League, le probabili formazioni di Barça-PSG e Lipsia-Liverpool

Il grande assente di questa sera è Neymar: l’asso brasiliano è alle prese con un infortunio muscolare e il suo incrocio con l’ex compagno e grande amico Messi è rimandato. Out anche Di Maria: con Mbappé, in attacco, ci sarà l’ex Inter Icardi, mentre Kean e Sarabia si giocano l’ultima maglia. Verratti verso il recupero, con l’altro italiano Florenzi titolare sulla fascia destra. In casa blaugrana l’unico dubbio riguarda invece la presenza di Piqué, comunque inserito tra i convocati. In attacco Koeman va verso la conferma del tridente Dembelé-Messi-Griezmann. Ecco le probabili formazioni di Barcellona-PSG:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué (Mingueza), Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembélé, Griezmann, Messi. All. Koeman

PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes; Kean, Verratti, Mbappè; Icardi. All. Pochettino

Nagelsmann sfida Klopp ancora senza Szoboszlai e affida l’attacco a Poulsen, che sarà supportato da Dani Olmo e Nkunku. I ‘Reds’ sperano invece nel recupero di Fabinho, mentre in avanti non ci sono dubbi sul tridente composto da Salah, Firmino e Mané. Al centro della difesa dovrebbero invece agire Kabak e il capitano Henderson. Ecco le probabili formazioni di Lipsia-Liverpool:

LIPSIA (3-4-2-1): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Orban; Mukiele, Kampl, Sabitzer, Angelino; Dani Olmo, Nkunku; Poulsen. All. Nagelsmann

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Henderson, Robertson; Milner, Wijnaldum, Thiago Alcantara; Salah, Firmino, Manè. All. Klopp

Calciomercato, Barcellona-PSG e Lipsia-Liverpool | I possibili intrecci con le big di Serie A

Il primo nome destinato ad infiammare ancora le cronache di calciomercato è senza dubbio quello di Leo Messi, che con un contratto in scadenza a giugno non ha ancora risolto il proprio futuro. Come raccontato da Calciomercato.it, però, allo stato attuale l’attaccante argentino non esclude affatto una permanenza in Catalogna. Il rinnovo, dalle fonti vicine al calciatore, viene addirittura quotato al 50%. Restando su Barça-PSG, sono inoltre diversi i nomi circolati negli ultimi mesi ed accostati anche alle big di Serie A: da Umtiti e Riqui Puig, in particolare al Milan, fino a Dembele e la suggestione Griezmann, che si sta però ritrovando negli ultimi tempi.

Nel club parigino occhi puntati, invece, sulle occasioni Bernat e Di Maria a parametro zero, sull’ex Roma Paredes, accostato soprattutto a Juventus ed Inter, ed infine sulla situazione di Icardi, che ormai ciclicamente torna ad essere accostato alla Serie A. In casa Liverpool tiene invece banco la situazione legata al futuro di Wijnaldum: il centrocampista olandese è in scadenza di contratto a giugno ed il suo rinnovo con i ‘Reds’ è dato sempre più lontano. Il 30enne fa gola anche a Inter e Juventus.

Barcellona-PSG e Lipsia-Liverpool: dove vederle in TV e in streaming

Barcellona-PSG sarà visibile in diretta su Sky Sport, ai canali 201 e 252 della piattaforma digitale. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match in streaming tramite l’app di Sky Go. Il match sarà visibile anche in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play.

Lipsia-Liverpool sarà invece in diretta e in esclusiva solo su Sky Sport, sui canali 203 e 253, oltre che in streaming su Sky Go per gli abbonati Sky. Al canale 251 sarà invece disponibile “Diretta Gol”, con cui si potranno seguire alternativamente le due gare in programma stasera.