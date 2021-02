Klopp in conferenza stampa risponde alle domande sul futuro e sulla sua posizione dopo le tre sconfitte consecutive

Jurgen Klopp allontana l’addio al Liverpool. Le tre sconfitte consecutive dei Reds hanno acceso i rumors sul futuro dell’allenatore che vive anche un particolare momento familiare. Così i tifosi del Liverpool hanno voluto dedicargli uno striscione di vicinanza ma il manager in conferenza stampa si mostra voglioso di andare avanti: “Non ho bisogno di una pausa, non mi hanno licenziato e non ho detto che vado via”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Sul momento personale che sta vivendo, Klopp dice: “Faccio l’allenatore da venti anni e so dividere le due cose: non mi porto i problemi sul lavoro. E’ normale che le cose che mi succedono mi influenzino ma nessuno si deve preoccupare per me”. Klopp ha continuato nella conferenza prima della gara Champions contro il Lipsia: “Sono pieno di energia: supereremo i problemi giocando a calcio e restando ancora più uniti. Siamo il Liverpool e non possono passare sessanta minuti prima di superare il centrocampo. Dobbiamo essere dominanti e sono sicuro che lo faremo: supereremo la crisi”.