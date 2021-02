Luis Suarez, centravanti uruguaiano dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone, potrebbe lasciare i Colchoneros al termine di questa stagione ed il suo nome è stato di nuovo accostato alla Juventus di Andrea Pirlo, sulle tracce dell’ex Barcellona già nella scorsa estate di calciomercato

Luis Suarez, centravanti uruguaiano dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone, potrebbe già lasciare i Colchoneros al termine di questa stagione finora gloriosa per lui ed i suoi compagni di squadra. Secondo quanto riportato dai media spagnoli infatti, ci sarebbe una clausola segreta nel contratto dell’ex bomber di Liverpool ed Ajax che gli consentirebbe di liberarsi a zero dal club della capitale spagnola. Un’opzione che, al momento, non sembra contemplata da Suarez, ma che apre diversi scenari in ottica di calciomercato.

In questa stagione con la maglia dell’Atletico Madrid, Suarez ha finora messo a segno 16 gol in 18 presenze fornendo anche 2 assist ai suoi compagni di squadra. Numeri da urlo che testimoniano il grande feeling fra il giocatore ex Barcellona ed il tecnico con un passato da calciatore in Serie A.

Calciomercato Juventus, rispunta Suarez? La risposta di Bargiggia

La clausola segreta aprirebbe quindi a diversi scenari di mercato nei quali spicca anche la Juventus di Fabio Paratici che, nello scorso mese di settembre, ha provato in tutti i modi a portare Suarez in bianconero alla corte tecnica di Andrea Pirlo. Purtroppo per la Vecchia Signora il tentativo non è andato in porto e la Juventus ha virato sul profilo di un altro giocatore dalla Liga, Alvaro Morata che, dopo un super inizio, sembra aver un po’ accusato la convivenza con Cristiano Ronaldo.

Nell’ottica di un possibile ritorno della Juventus sul profilo di Luis Suarez si è espresso anche Paolo Bargiggia, noto giornalista che segue da vicino le vicende del calciomercato e che, in risposta alla domanda di un utente sul suo profilo Twitter, ha smentito l’ipotesi bianconera così: “Non credo interessi”.

Una risposta che complica ancor di più un’operazione che sembrava già impossibile visto l’ambientamento ottimale di Suarez all’interno dell’Atletico Madrid, e quindi la volontà dell’uruguaiano di continuare con i colori dei Colchoneros.