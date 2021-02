Calciomercato Juventus, 'crisi' Morata | I numeri e le ultime sul riscatto

Prosegue il periodo di appannamento di Alvaro Morata: tutti i numeri dello spagnolo e le ultime sul riscatto da parte della Juventus

“Non è nel suo miglior periodo, ma lo conosciamo. Durante la stagione ha dei momenti in cui non sta benissimo fisicamente, ha avuto un problema muscolare e l’influenza. Ma è contento, sta bene: ha bisogno solo di far gol. Quello potrebbe togliere tutti i problemi. Lui è molto sensibile e in questi momenti tende a buttarsi un po’ giù. Ma noi crediamo in lui e sappiamo che tornerà a far bene”. Nella conferenza stampa pre Porto-Juve, Andrea Pirlo ha parlato così di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo è reduce da un periodo piuttosto difficile e non trova ormai da diverso tempo la via della rete. Dopo un ottimo avvio di stagione, il 23enne ha infatti avuto un sensibile calo di rendimento, che sembra essersi accentuato nelle ultime partite. Domani ritorna la Champions League, competizione nella quale Morata ha i numeri migliori, e Pirlo spera di ritrovare anche lo spagnolo. Ecco tutti i suoi numeri e le ultime sul riscatto da parte della Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, tutti i numeri di Morata | Ultime e dettagli sul riscatto

Il centravanti ha finora collezionato 13 gol e 10 assist in 27 presenze stagionali. Numeri comunque importanti, ma arrivati principalmente nella prima parte di stagione e concentrati in una sola competizione, ovvero la Champions League. In campionato, infatti, il giocatore è ancora fermo a quota 4 gol e non segna addirittura dallo scorso 19 dicembre nella trasferta di Parma. L’ultima rete risale invece al 20 gennaio, il 2-0 a porta vuota che ha chiuso nel recupero la Supercoppa contro il Napoli. Il calo negli ultimi mesi è insomma evidente, e dalla Spagna, attraverso il portale ‘fichajes.net’, iniziano già a circolare rumors riguardo al riscatto dei bianconeri dall’Atletico Madrid. La Juve potrà esercitarlo già in estate sborsando ben 45 milioni di euro, oppure prolungare il prestito di un’ulteriore stagione per 10 milioni, con la facoltà di riscattare il giocatore nella prossima stagione per 35 milioni. Al momento la permanenza dell’attaccante in bianconero non è in discussione, e la società sembra intenzionata a riscattare il giocatore tra questa e la prossima estate. Tuttavia, decisivi potrebbero essere i prossimi mesi: se l’astinenza dal gol di Morata dovesse proseguire, il suo futuro potrebbe anche tornare in bilico. Staremo a vedere.