Calciomercato Juventus, Marcelo si avvicina: pronta l’offerta

Calciomercato Juventus, Marcelo nel mirino dei bianconeri: affare possibile, ecco le cifre dell’intesa con il brasiliano

La Juventus mira a rinforzarsi con decisione anche nella prossima stagione, con un processo di rinnovamento della rosa avviato da Paratici e che proseguirà. Nonostante l’intenzione di innestare profili nuovi e giovani, tuttavia, sarà necessario per i bianconeri affiancare a tale tipologia di acquisti prospettici anche giocatori di grande esperienza, per creare un mix vincente. Uno dei nomi da tempo nel mirino dei campioni d’Italia è quello di Marcelo, in rotta con il Real Madrid e seguito anche dall’Inter.

Calciomercato Juventus, nuovo assalto a Marcelo: la proposta

Già ieri, abbiamo scritto di come Marcelo lascerà sicuramente il Real Madrid a fine stagione. I ‘Blancos’ puntano ormai su Mendy sulla fascia sinistra e il brasiliano si sente ancora in grado di dare molto e di essere competitivo. Con il contratto in scadenza nel 2022, non dovrebbe essere difficile, vista anche l’età del giocatore, strappare un prezzo di favore al Real. E del resto, lasciando la Spagna, la prima destinazione in cima alla lista del giocatore è proprio la Juventus. I contatti con il grande amico ed ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo sono continui, si può dire che il portoghese abbia provato a convincere il brasiliano a raggiungerlo a Torino sin dal suo arrivo. Ora, secondo ‘Todofichajes’, in Spagna, addirittura CR7 si starebbe muovendo per trovare già una sistemazione in vista del futuro arrivo di Marcelo. Un affare che sembra sempre più possibile in estate, ma manca ancora qualcosa. Ossia, bisogna risolvere il nodo dell’ingaggio del giocatore. Gli 8 milioni di euro attualmente percepiti sono uno scoglio piuttosto alto per la Juventus, che chiederà uno sforzo. La proposta dei bianconeri, in particolare, sempre secondo il portale iberico, sarebbe quella di abbassarsi lo stipendio di circa due milioni. Dunque, con una proposta di ingaggio annuale di circa 6 milioni di euro. Se Marcelo accetterà queste condizioni, il matrimonio si farà e la Juve avrà un rinforzo di grande caratura tecnica e carismatica.