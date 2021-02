Calciomercato Juventus, futuro Alaba: arriva l’annuncio

Calciomercato Juventus, novità importanti su Alaba: a lungo nel mirino dei bianconeri, il giocatore ha deciso il suo futuro

Riparte la Champions League e con essa la stagione calcistica entra nella fase cruciale. Le magnifiche 16 ambiscono ad avanzare il più possibile e magari ad alzare il trofeo, un obiettivo certamente inseguito dalla Juventus. Bianconeri che riprovano l’assalto all’Europa, insieme a quello al decimo scudetto di fila. E mentre la squadra di Pirlo cercherà di raccogliere i frutti di una prima fase di apprendistato, a cominciare dalla trasferta contro il Porto di domani sera, come sempre la società, fuori dal campo, guarda anche al futuro e già ai possibili acquisti del domani, per confermare nel tempo la competitività della rosa. Fabio Paratici è al lavoro su più fronti e non disdegna, come sappiamo, di monitorare anche eventuali colpi a parametro zero che farebbero molto comodo. Tra gli obiettivi principali in tal senso, c’è anche David Alaba, difensore polivalente del Bayern Monaco in scadenza di contratto a giugno. Anche se la concorrenza è agguerrita.

Calciomercato Juventus, Alaba lascia il Bayern Monaco: oggi l’annuncio

Il difensore austriaco, in rotta da tempo con il Bayern Monaco, quest’oggi annuncerà il suo futuro. E, come riportato dalla ‘Bild’, l’annuncio sarà quello dell’addio al club bavarese. I negoziati per il rinnovo del contratto hanno avuto esito negativo, il giocatore avrebbe già comunicato la decisione alla società dopo le ultime riflessioni. Come anticipato anche da Calciomercato.it, la destinazione di Alaba sarà probabilmente il Real Madrid. Il potente agente Pini Zahavi avrebbe strappato un ricco accordo a Florentino Perez, il difensore sarebbe felicissimo di unirsi ai ‘Blancos’ a partire dalla prossima stagione. Ma sempre secondo la ‘Bild’ la partita potrebbe non essere ancora conclusa: dalla Premier League sarebbero in arrivo altri tentativi. In particolare, si riferisce dell’interessamento di Chelsea, Liverpool e Manchester City. Juventus che insomma parte decisamente dietro nelle gerarchie per la corsa a uno dei jolly difensivi più ambiti del calcio mondiale.